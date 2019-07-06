أخبار مصر | السيرة الذاتية لرئيس محكمة النقض و"الأعلى للقضاء" المستشار عبدالله عصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيرة الذاتية لرئيس محكمة النقض و"الأعلى للقضاء" المستشار عبدالله عصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المستشار عبد الله أمين محمود عصر، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وتستعرض "الخليج 365"، السيرة الذاتية للمستشار "عصر":

- مواليد 7/8/1950.

- حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ بتقدير جيد جداً.

- عين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الإبتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة ۱۹۹۰.

- رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

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- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام ۲۰۱۰ حتى تاريخه بالإضافة لرئاسته إحدى

الدوائر المدنية بالمحكمة .

- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

- وإعارته نائباً لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً لدائرة

بمحكمة القيم بالنقض .

- وتم استلامة العمل اليوم بعد أدائة اليمين .

صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المتحدث الرسمي ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام.