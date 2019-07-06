أخبار مصر | فرج عامر يطالب وزيرة السياحة باستغلال جولة "راموس" في الترويج للبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يطالب وزيرة السياحة باستغلال جولة "راموس" في الترويج للبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزيرة السياحة بالعمل على استغلال جولة سيرجيو راموس، قائد نادى ريال مدريد الإسباني السياحية التي قضاها بمدينة الغردقة بصحبة أسرته لمدة ٤ أيام احتفالا بزفافه وعيد ميلاد شقيقته، وذلك بدعوة من رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة في الترويج السياحى للدولة وخاصة البحر الاحمر.

وقال "عامر" إن "راموس" فضل البقاء في القرية السياحية عقب قيامه برحلتين بحريتين لجزيرتي مجاويش وأبومنقار، ونشر عدد من الصور له ولأسرته خلال الرحلة عبر "إنستجرام"، مؤكدًا أن راموس فوجئ بالترحيب الودود من المصريين بالرغم من تسببه في إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وغيابه عن مواجهة بلاده ضد أوروجواي في كأس العالم.

كان قائد نادى ريال مدريد الإسبانى قد بدأ برنامجه الترفيهى الأربعاء الماضي بمدينة "الغردقة"، برحلة بحرية لشاطئ محمية بجزيرة أبومنقار بصحبة عائلته، ثم رحلة بحرية أخرى لجزيرة مجاويش.