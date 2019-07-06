أخبار مصر | عمال "مصر الديمقراطي" يعزل رئيسه عن منصبه.. ولجنة إدارية لتوفيق الأوضاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمال "مصر الديمقراطي" يعزل رئيسه عن منصبه.. ولجنة إدارية لتوفيق الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اتحاد عمال مصر الديمقراطي، جمعية عمومية أمس الجمعة، بحضور عدد من نقاباته، الذين أجمعوا على فصل رئيس الاتحاد السابق سعد شعبان من منصبه.

كما أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة إدارية تتكون من "زينب فؤاد رئيسة، عاطف محمود نائب رئيس، إسلام وجيه أمين عام، أميمة عيسى أمين صندوق، حمدي عز، وعبد الهادي عبد العزيز، وغادة عبد القوي، ومحمد عبد الجواد، وفاطمة فؤاد أعضاء"، وذلك لإعادة بناء نقابات الاتحاد، وإنهاء إجراءات توفيق أوضاعها والعمل على تأسيس نقابات جديدة.

وناقش الاجتماع نتائج اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف يونيو الماضي، وكذلك التعديلات المقترحة على قانون التنظيمات النقابية، حيث أجمع الحضور على أن القانون يحتاج لمزيد من التعديلات، ومن أهمها باب العقوبات.

وجاء في بيان للاتحاد، "إيمانا بدور الاتحاد وسعيه من أجل تحسين صورة مصر دوليا وإقليميا، وتنفيذا لقرارات مؤتمر العمل الدولي قررت النقابات الأعضاء بذل أقصى جهد لبناء اتحاد قوي يدافع عن عمال مصر".

