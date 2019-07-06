أخبار مصر | عاجل.. السيسي يشهد أداء اليمين لرئيسي محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يشهد أداء اليمين لرئيسي محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين، للقاضي عبد الله أمين محمود عصر، رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيسين الجديدين لمحكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية، حيث تمنى سيادته لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.

كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذلاه من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيداً بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.