أخبار مصر | سامح عاشور يعتمد فرع الكتلة الشبابية لمحامي مصر بالصف والعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يعتمد فرع الكتلة الشبابية لمحامي مصر بالصف والعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، شادي ثروت، وشادي محمد، رئيس ونائب رئيس الكتلة الشبابية لمحامي مصر، وعددا من شباب المحامين، وذلك لاعتماد فرع الكتلة الشبابية بالصف والعياط للعمل تحت مظلة النقابة العامة.

وقال شادي ثروت، إن فرع الكتلة الشبابية بالصف والعياط جزء لا يتجزأ من الكتلة الأساسية التي تستهدف خدمة شباب المحامين تحت مظلة النقابة العامة، على أن يكون مسئول الكتلة فوزي العميري، المحامي.

ووافق نقيب المحامين على الطلب المقدم من ممثلي الكتلة مثمّنا مجهوداتهم في خدمة الشباب، وتطوير المهنة.