أخبار مصر | برلماني ينتقد عدم إلزام السائقين بتعريفة الركوب وزيادتها 40٪

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ينتقد عدم إلزام السائقين بتعريفة الركوب وزيادتها 40٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب مصطفى الكمار، نائب دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عدم إلزام المحافظة والمجلس المحلي للسائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة من المحافظة وترك الركاب عرضة لجشع السائقين واستغلالهم.

وأوضح "الكمار" أن السائقين قاموا بزيادة الأجرة بنسبة بلغت 40٪ عن تعريفة المحافظة في بعض المناطق، لافتا إلى أنهم في الأصل لم يكونوا ملتزمين بتعريفة العام الماضي بما يحمل المواطن أعباء لا يتحملها، مُضيفا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع المخالف، مطالبا كل الأجهزة التنفيذية بتحمل مسئوليتها أمام المواطن، وعدم تركه عرضة لجشع السائقين الذين يستغلون الزيادة لتحقيق مكاسب شخصية، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لحل هذه المشكلة.

وطالب "الكمار" بوضع الأسعار الجديدة بجميع المواقف وطباعتها على واجهات السيارات وتسهيل عمليات إبلاغ المواطنين عن المخالفين وإعلان أرقام الشكاوى، مؤكدًا أنه سيتواصل مع محافظ القليوبية لوضع حد لتلك المشكلة حيث أنه من غير المنطقي أن يقوم السائقين باستغلال الركاب بهذا الشكل.