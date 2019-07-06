أخبار مصر | "عاشور" لشباب المحامين: معهد المحاماة يؤهلكم لحمل الرسالة العظيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" لشباب المحامين: معهد المحاماة يؤهلكم لحمل الرسالة العظيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة للدفاع عن الحق، والعدل، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وكافة القيم النبيلة في المجتمع، وكذلك الدفاع عن الوطن واستقلاله، وحرية المواطن.

وأوضح "عاشور"، خلال كلمته بحفل حلف اليمين القانونية الشهري للمحامين الجدد، والمنعقد اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أن العدالة قيمة كبرى لا تقبل التجزئة، مشيرا إلى أن أهم أدورار المحاماة استرداد حقوق الأفراد.

ووجه نقيب المحامين، رسالة لشباب المهنة، أكد خلالها على أهمية الالتزام بالمظهر اللائق المتمثل في ارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والبعد عن الملابس الضيقة، والشفافة، مشيرا إلى أن الانطباع الأول تجاه المحامي يكون من مظهره، ويجب ألا يقل عن أقرانه في منظومة العدالة، كالقضاة وأعضاء النيابة.

وشدد "عاشور"، أن النقابة ستقابل أي تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم، لأن أي إساءة تمس المحامين بشكل عام، وليس المحام وحده، مضيفا: "يجب أن تكونوا على كفاءة علمية تؤهلكم لحمل رسالة المحاماة العظيمة".

Advertisements

وأوضح أن ما درس في كلية الحقوق من مواد أكاديمية غير كاف للعمل بمهنة المحاماة، بل يلزم التزود بدراسات أكاديمية في الجامعات كالماجستير والدكتوراه، أو الدراسات الحرة والقراءة في فروع القانون، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم.

وتابع "عاشور": "لكي تكون محامي متميز عليك بالقراءة في كافي مناحي المعرفة، كالتاريخ، والعلوم، والأدب، وغيرها، لزيادة المعرفة العامة وليست القانونية فقط"، منوها إلى أنهم سيتلقون في معهد المحاماة ما يجعلهم قادرين على حمل تلك رسالة المحاماة العظيمة.

حضر حلف اليمين، كل من يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومحمد الكسار، وإبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى البنان، وماجد عبد اللطيف، وأحمد عبد الحفيظ، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ومحمد الهواري، عضو مجلس الفرعية.