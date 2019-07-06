أخبار مصر | النائبة هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة حول تدني أوضاع المحاكم في مصر

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تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن تدني أوضاع المحاكم في مصر بما يتطلب خطة عاجلة للتطوير

وأشارت النائبة، إلى معاناة القضاة الذين هم صمام أمن المجتمع، وأحد أهم دلائل وجود الدولة، وحراس القانون، والمدافعون عن الحق فى مواجهة الظلم، من مشاكل عدة، وهموم تصعّب من أدائهم رسالتهم الإلهية فى كل يسر وسهولة، موضحة أن مباني المحاكم المصرية، تعاني من حالة من الإهمال والتردي، بما يسبب أزمات للقضاة أو المترددين عليها، أو العاملين بها، بما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتطوير المحاكم وإعادة تأهيلها بالأثاث الجديد وأجهزة التكييف وغيرها.

وأكدت النائبة البرلمانية، ان القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفين المحاكم، والمرتادين من المواطنين المتقاضين، يعانون أشد العناء من هذا التردي والإهمال الشديد بهذه الأبنية، بما يؤثر بالطبع على أداء مهامهم الموكلة إليهم، ولفتت إلى أن قاعات المحاكم غير صالحة للاستخدام، ومعظمها كان عبارة قصور ومبان قديمة، ومع مرور الوقت عليها أصبحت بالية وقابلة للسقوط فى أى لحظة، ولم تتمكن الدولة حتى الآن من إنشاء محاكم قادرة على استيعاب عدد المتقاضين والقضاة والمحاكمين الذين يتواجدون بشكل يومى فى المحاكم.