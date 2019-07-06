أخبار مصر | النائبة هيام حلاوة تتقدم بطلب إحاطة حول رسوب عدد كبير من طلبة الثانوية بأوسيم والوراق

وقالت النائبة، إنه تعتمد منظومة التعليم الجديدة التي يسعى وزير التربية والتعليم لتطبيقها بمساعدة أجهزة الدولة ووزارة الاتصالات بشكل أساسي على التابلت، حيث توجد المناهج وكذلك يمتحن الطالب.

وأضافت: "تعتمد على استخدام سيسم حديث بناء عليه يتم اختبار الطلاب واجراء الامتحانات وتقييم الطالب، إلا انه أثناء تأدية الطلاب امتحانات الصف الأول الثانوي، شهدت الامتحانات انقطاع خدمة الإنترنت وفشل محاولات الدخول لسيستم التابلت بما أربك أوليا الأمور والطلاب"، وأكدت انما حدث أثناء الامتحان لا ذنب للطلاب فيه، ليقعوا فريسة لهذا النظام وعدم استجابة التابلت معهم، وبالتالي لم يستطيع هؤلاء الطلاب خوض الامتحان بالنظام الإلكتروني، وبناء عليه قامت إدارة المدارس بأوسيم بإثبات الواقعة والدليل على ذلك نفذت الامتحان لهؤلاء الطلبة بالطريقة التقليدية ومن ثم رسبوا جميعًا في الامتحان وقد أعطوهم نتيجة هذا الامتحان بخط اليد وليست مطبوعة.

وأشارت إلى "استغاثة" أولياء الأمور بأوسيم بسبب المعاناة الشديدة والحالة النفسية السيئة، وحالة الإحباط التي لحقت بأبنائنا طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بسبب تعطل "التابلت" أثناء أداؤهم للامتحان، مما يتطلب تدخل مباشر من وزير التعليم حرصا على مستقبل الطلاب.