أخبار مصر | اليوم.. شكاوى مجلس الوزراء تبحث سُبل الربط مع 'قومي أسر الشهداء'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. شكاوى مجلس الوزراء تبحث سُبل الربط مع 'قومي أسر الشهداء' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزور منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، اليوم السبت، المقر الخدمي الجديد للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع للمجلس، بمنطقة السيدة زينب، وذلك قبل وضع اللمسات النهائية لافتتاحه قريبًا.

ومن المقرر أن يبحث وفد المنظومة، كيفية التعاون والربط بينه وبين المجلس؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.

وتفقد اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم الأمين العام للمجلس، اليوم، عملية تطوير وإنشاء المقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب.

وقام المجلس بتطوير المقر بأحدث الأجهزة الطبية؛ حيث يتكون المقر من طابقين، ويشمل التطوير إنشاء 2 عيادة طبية (رجال ونساء)، وقاعة للتأهيل النفسي والحوار، وقاعة لتعليم الكبار ومحو الأمية، بالإضافة إلى صالة جمانيزيوم وعلاج طبيعي، لتأهيل مصابي العجز الكلي، وقاعة استقبال حديثة مجهزة إلكترونيًا بأحدث الأجهزة المميكنة.

وكان وقع المجلس عقد تطوير المقر الخدمي له بمنطقة السيدة زينب، في أغسطس من العام الماضي، مع إحدى شركات المقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.