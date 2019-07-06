أخبار مصر | الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٨ أيّام .. فيديوجرافيك

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 28 يونيو حتى 6 يوليو 2019 ):

ونفي المركز الإعلامي ما تم تداوله حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم والسلع التموينية بعد تحريك أسعار الوقود، وما أثير حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية.

كما نفى ما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار، وما أثير حول انتداب الأطباء تعسفياً للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، وما أثير بشان خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة تزامناً مع بدء المرحلة الأولى ببورسعيد، وتداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي.