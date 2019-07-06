مصر | "عشريني" و"حروق بالغة".. مناظرة جثة فران أشعل النيران في نفسه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشريني" و"حروق بالغة".. مناظرة جثة فران أشعل النيران في نفسه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من النيابة العامة، لمناظرة جثة فران أشعل النيران في جسده أمام زوجته وأبنائه لمروره بضائقة مالية في البساتين.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب عشريني وبها آثار حروق، كما تبين من التقرير الطبي الأولى أنه تعرض لحروق بالغة من الدرجة الثالثة مما أدوت بحياته على الفور.

وتعود التفاصيل عندما تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة عامل بفرن يدعى "محمد. خ"، 25 سنة، ودلت تحريات الرائد رامي الجمل معاون المباحث أن المتوفى متزوج وأقدم على الانتحار بإشعال النار في نفسه بسبب مروره بضائقة مالية وخلافات مع زوجته بسبب المصاريف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.