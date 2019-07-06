مصر | "عاش أمامها ومات بها".. فران يشعل النيران في نفسه أمام زوجته وأبنائه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاش أمامها ومات بها".. فران يشعل النيران في نفسه أمام زوجته وأبنائه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية بتشريح جثة فران أشعل النيران في جسده أمام زوجته وأبنائه لمروره بضائقة مالية، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والوقوف على ملابساتها وحدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة عامل بفرن يدعى "محمد. خ"، 25 سنة، ودلت تحريات الرائد رامي الجمل معاون المباحث أن المتوفى متزوج وأقدم على الانتحار بإشعال النار في نفسه بسبب مروره بضائقة مالية وخلافات مع زوجته بسبب المصاريف.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.