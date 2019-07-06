مصر | "خلافات أسرية" تدفع عاملا لقتل عاطل بمصر القديمة.. والتصريح بدفن الجثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات أسرية" تدفع عاملا لقتل عاطل بمصر القديمة.. والتصريح بدفن الجثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلفت نيابة مصر القديمة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة عاطل طعن على يد أحد أقاربه عامل بسبب خلافات أسرية، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
كما أمرت الأجهزة الامنية بالتحريات حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد وصول عاطل مصاب بطعنة أعلى الصدر.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه في حالة حرجة وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه بسبب خلافات أسرية بينهم، وتم ضبطه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.