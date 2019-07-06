مصر | بعد الزيادة الأخيرة.. مصدر أمني: المترو هو الحل لجمهور مباريات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الزيادة الأخيرة.. مصدر أمني: المترو هو الحل لجمهور مباريات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني بمرور القاهرة، أن أسهل طريق لوصول مشجعي منتخب مصر هو الطريق الثالث لخط مترو الأنفاق"العتبة- عدلي منصور"، موضحا أنه بعد زيادة أسعار المواد البترولية، والتي تلاها زيادة تعريفة الأجرة في المواصلات العامة، كان على المواطنين استخدام الخط الثالث والذي ينتهي محطة وصوله لاستاد القاهرة وهي "محطة الاستاد"، حيث إنها تبعد فقط عنه مسافة 500 متر فقط.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار تذكرة المترو التي تصلك إلى الاستاد، تتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات وفقًا لعدد من المحطات، فإذا استقليت الخط الأول أو الثاني وتوجهت إلى الثالث، فستتكلف 10 جنيهات، أما إذا كنت من سكان مصر الجديدة ومحيطها، فلن تتكلف إلا 5 جنيهات.