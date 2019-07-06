مصر | الشرطة النسائية تشارك في تأمين استاد القاهرة استعدادا لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة النسائية تشارك في تأمين استاد القاهرة استعدادا لمباراة مصر وجنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية أمن القاهرة، بتعيين عناصر من الشرطة النسائية، لتأمين ستاد القاهرة الدولي وذلك لقيام فعاليات مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم، حيث تقوم الشرطة النسائية بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الاستاد كنوع من تأمين الاستاد، وتحسبا لتواجد أي مخالفة.

وعينت مديرية أمن القاهرة الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاد بسهولة ويسر، وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو. وتأهل 24 فريقا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الإفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط

