مصر | تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة استعدادا لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة استعدادا لمباراة مصر وجنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غززت مديرية أمن القاهرة، من تواجدها الأمني بمحيط ستاد القاهرة الدولي وذلك تزامنا مع انطلاق مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مساء اليوم السبت، حيث كثفت أجهزة الأمن، تواجدها بالارتكازات الأمنية في محيط أماكن الإقامة المختلفة، وبمحيط الاستادات التي تقام فيها مباريات أمم إفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه.

ونشرت قوات الأمن تحت أشرف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة قواتها إلى مخارج ومداخل الاستاد من الطرق المؤديه إليه، كما قامت قوات الأمن بنشر قواتها على الطرق المؤدية للعاصمة، مع الدفع برجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات ستاد القاهرة الدولي.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاد بسهولة ويسر، وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

