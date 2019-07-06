مصر | بـ"أسلوب المغافلة".. سقوط لص الهواتف المحمولة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب المغافلة".. سقوط لص الهواتف المحمولة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، بدائرة قسم البساتين، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لدى النقيب أحمد مصلح معاون مباحث أول البساتين، تفيد قيام عاطل بقيام بسرقة المواطنين عن طريق المغافلة، وعلى الفور قام الأول بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وبرصد تحركات المتهم، تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبحوزته "2 هاتف" مبلغ بسرقتهم، ومبلغ مالي، وتم إقتياده إلى القسم لاستكمال التحقيقات معه.

وبتقنين الإجراءات اعترف المتهم بقيامه بالسرقة بدافع المال، وأنه كان يقوم باصطياد ضحايا عن طريق استقلاله دراجة نارية، ومن ثم تغفيل الضحية، وسرقة هاتفها والفرار هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.