شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات.. الحكومة ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مُؤكدةً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، مُوضحةً أن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ 15,4 مليار جنيه اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ 13,4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، مُضيفةً أن الوزارة لم ترصد أي حالة شكوى يتضرر فيها أي مستحق أو صاحب معاش من عدم صرف الزيادة السنوية في المعاش، مُشددةً على حرص الوزارة التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط والقلق بين أصحاب المعاشات.

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وأكدت الوزارة على أنه تم البدء في صرف أصحاب المعاشات المستحقين والمستفيدين للمعاشات الشهرية بقيمة 15،4 مليار جنيه شهرياً، بعد زيادتها في حدود 2 مليار جنيه شهرياً، اعتباراً من الاثنين الموافق الأول من يوليو.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على حرص الحكومة على استمرار دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2010/2011 حتى نهاية يونيو 2011 كانت 54.8 مليار جنيه لعدد 8.133 مليون مستفيد، وبلغت خلال عام 2018/2019 قيمة المعاشات 176 مليار جنيه لعدد 9،7 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة )16439(.