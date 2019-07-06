شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انطلاق امتحانات الدور الثاني لأبنائنا بالخارج والبعثة التعليمية بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمدارس البعثة التعليمية بالسودان، وفقاً للجدول المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتي تستمر حتى 13 يوليو 2019.

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وتجرى امتحانات الدور الثاني بمدارس البعثة التعليمية بالسودان لعدد 57 طالبا وطالبة، وذلك في لجنتي «الشجرة العربية بالخرطوم، والعربية ببود مدني».

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 لأبنائنا في الخارج في جميع دول العالم التي لنا تمثيل دبلوماسي بها لعدد 1443 طالبا وطالبة فيما يقرب من 60 سفارة على مستوى العالم.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان.