شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالميًا في حالات الانتحار، مُشيرًا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 قد بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.

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من جانبه، يشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة طبقاً لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها «الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية» لسنة 2016، يتضح معدل الانتحار في مصر من المعدلات المنخفضة جداً على مستوى العالم حيث تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو ما أكده البنك الدولي أيضًا.

وفي النهاية، يناشد كلً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين.