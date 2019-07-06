شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على 11 شائعة خلال أسبوع.. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، السبت، تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام خلال الفترة من 28 يونيو حتى اليوم. Advertisements ورد المركز على 11 شائعة انتشرت خلال الأسبوع الماضي.. وفيما يلي نص التقرير:

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