شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على موقف السرفيس لمحافظة الجيزة فى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم السبت حملة مكبرة على مواقف السرفيس والأجرة بمدينة الوراق للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة. تأتى الحملة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق بالمرور والمتابعة الميدانية للمواقف بحى الوراق وقد قاد الحملة اليوم محمد حكيم سليمان نائب رئيس حى الوراق ورضا رجب مدير الإشغالات للمتابعة والتفتيش على المواقف والزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة. Advertisements

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