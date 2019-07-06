شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": منسوب المياه فى مصرف المجمع الشمالى لبركة سيوة بدأ يقترب من الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا التابعة لوزارة الرى، أن مناسيب المياه فى مصرف المجمع الشمالى لبركة سيوة بدأت تقترب من المناسيب المعتادة، بعد أن تم نقل وحدة طوارئ هيدرافو ثانية تصرف نصف م3 ث إلى المحطة.

وأضافت الإدارة، أنه جار تشغيل المحطة حاليا بـ 2 وحدة طوارئ هيدرافلو تصرف نصف م3 ث للوحدة الواحدة بالإضافة لتشغيل الوحدة الثابتة تصرف ربع م3ث.

ووضعت الحكومة إجراءات لحل مشاكل الصرف الزراعى التى تعانى منها واحة سيوة، حيث تعانى الواحة من عدد من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر وهو ما تطلب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً.

وكانت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، قد اتفقت فى آخر اجتماع لها نهاية الشهر الماضى على اتخاذ إجراءات لحل مشاكل ارتفاع منسوب المياه فى البرك والبحيرات بواحة سيوة، حيث تعانى الواحة من مشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر الذى تطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً من خلال غلق الآبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى قبل وصولها للبرك وإنشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه.