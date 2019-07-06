شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه مرة أخرى لمساكن كفر طهرمس والمشابك بعد إنتهاء أعمال الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة مياه الجيزة من تحويلة الخط 300مم بشارع ترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور، وتم فتح المياه مرة أخرى فى باقى تحويله الـ 500مم و1000مم. وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قامت بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما أدى إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات بدأت أمس استمرت حتى صباح اليوم بشارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته و منطقة المشابك " .

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