شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام فى العمل بمنظومة التامين الصحى الشامل، وذلك على الموقع الرسمى الخاص بوزارة الصحة، موضحة أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختيارى، وأن كل ما يُثار بشأن إجبار الأطباء على العمل فى المنظومة شائعات.

وقالت منظومة التأمين الصحى الجديدة، إن الطبيب الراغب فى التقدم يملأ نموذجا به كافة البيانات، ويتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحى الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفورى للأطباء العاملين خلال 24 ساعة.

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وأضافت المنظومة، أنها توفير رواتب مجزية للأطباء بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى من الممكن أن تصل لـ 22 ألف جنيه شهرياً، وفقاً لتخصص كل طبيب، فضلاً عن توفيرها سكن مجهز ومتميز لكافة الأطباء المغتربين.

وتابعت: أن نظام العمل فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، تتم من خلال الانتداب الفورى من مديرياتهم الأصلية لأطباء الصحة، ونظام الإعارة من الجامعات لأطباء الجامعات، وكذلك من خلال التعاقد الكامل للطبيب الحر أو الطبيب القائم بإجازة بدون راتب، وأن نظام العمل 42 ساعة أسبوعياً، بحد أقصى 12 ساعة يومياً، كما يوجد تسهيلات بالحضور للأطباء المتدربين بالزمالة المصرية، وتعاقدات بنظام "الشيفت" اليومى للتخصصات النادرة"، مُشيرةً إلى أن أى ساعات عمل زائدة يعمل بها الطبيب يحاسب عليها بخلاف الراتب .

وأشارت، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد بمرحلة التشغيل التجريبى، والتى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو الحالى وتنتهى الأول من سبتمبر المقبل، والتى سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.