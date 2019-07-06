شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المتحدث الرسمى ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن المستشار عبد الله أمين محمود عصر أدى اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

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وضمت السيرة الذاتية للمستشار عبد الله عصر على كونه من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدًا - وعين معاونًا للنيابة فى ديسمبر من ذات العام - وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية فى 1/10/1981 ثم رئيسًا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائى ثم محاميًا عامًا بالنيابة العامة 1990، ورشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبًا لها عام 1996.

كما تم ندبه للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى تاريخه بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، تم ندبه عضوًا بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائبًا لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وتم استلامة العمل اليوم بعد أدائه اليمين.