فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 28 يونيو وحتى 6 يوليو. وتضمنت هذه الشائعات رفع سعر رغيف الخبز المدعم والسلع التموينية بعد تحريك أسعار الوقود واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى وسحب شركة العاصمة الإدارية الأراضى المخصصة للشركات العقارية وتصدُّر مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الانتحار وانتداب الأطباء تعسفيًا للعمل بمنظومة التأمين الصحى الجديدة وخصخصة منظومة التأمين الصحى الجديدة تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى ببورسعيد وتداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوى وإلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات وتداول لحوم برازيلية فاسدة بالأسواق وزيادة أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام وتعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط.

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