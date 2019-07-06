شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنفى تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط تيسيرا على المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط تيسيرًا على المصلين، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون فى حدود العشرين دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفى لأداء خطبة الجمعة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأى العام.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن خطبة الجمعة فى مصر خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، فقد أصبحت مُوحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة فى مساجد مصر، ويتعرض المخالفون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.