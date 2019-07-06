شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل تكشف قواعد وآليات علاج المنتفعين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القواعد والآليات والضوابط التى سيعامل بها المنتفعين الذين تحتاج حالتهم الصحية العلاج بالخارج.

وفقا للائحة الداخلية لقانون التأمين الصحى الشامل، يثبت حق المؤمن عليه فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات التى يستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوفر لها علاج بالخارج وذلك من خلال تقارير فنية يتم اعدادها بمعرفة المتخصصين فى التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت اشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة.

ويشار إلى أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد كأحد محافظات المرحلة الأولى ليتم توفير 20 وحدة صحية لتسجيل المواطنين للحصول على الخدمة و7 مستشفيات لتقديم أعلى مستويات الرعاية بها للحالات المحولة من وحدات الرعاية الأولية.

ويستمر التشغيل التجريبى للوحدات والمستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بداية من الأول من يوليو وحتى الأول من سبتمبر المقبل.