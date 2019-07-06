شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: لا زيادة بأسعار برامج الحج السياحى لهذا العام وما يثار شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحى هذا العام، مُشيرةً إلى أن أسعار برامج الحج السياحى كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات، وفى حالة تطبيق أى زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء على جودة الخدمات الُمقدمة لحجاج السياحة هذا العام، مُشيرةً إلى أن موسم الحج المُرتقب سيشهد نجاحًا كبيرًا، نظرًا للاستعدادات المبكرة له من قبل الدولة وحرصها الشديد على تقديم كافة الخدمات والرعاية للمواطنين المصريين، وتجنب أى سلبيات حدثت من قبل.