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المستشار عبدالله عصر يباشر عمله بمكتبه رئيساً لمحكمة النقض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشر المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، مهام عمله كرئيس لمحكمة النقض، من مكتبه بدار القضاء العالى.

 

جاء ذلك عقب أداء المستشار عبد الله عصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30يونيو الماضى.

 

ومنح الرئيس السيسي، المستشار مجدي أبو العلا السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده خلال فترة عمله، وبذلك يتولى رسميا عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

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كان المستشار عبدالله عصر رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، وهو من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض ارسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة والتى غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.

 

وجاءت هذه التعديلات نفاذًا للنص الدستورى والذى نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

 

 

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