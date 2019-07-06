شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حول إنجازات إدارة إنتاج التقاوي أمام وزير الزراعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، عن إنجازات الإدارة متضمنا إعادة هيكلة الإدارات العامة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مما كان له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة التسويق وارتفاع نسبة التوزيع.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة أعمال الإدارات بالمحافظات (التسويق -الإنتاج -المحطات – الشؤون التجارية وغيرها)، وفتح أسواق جديدة إقليمية بالاشتراك مع المنظمات الدولية مثل المركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة والمناطق الجافة «الإكساد»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والمزارع الإفريقية.

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وأضاف الوزير أنه تم زيادة المساحات المتعاقد عليها من المحاصيل الاستراتيجية (الذرة الشامية- والشعير- والبرسيم المصري) مقارنة بالعام السابق، وتشكيل لجان لمتابعة المخالفات المالية والإدارية وتحصيل مستحقات الإدارة عن السنوات السابقة، فضلا عن وضع حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوي بسوهاج في (حي الكوثر) والتي تستهدف توفير التقاوي في محافظات جنوب الصعيد وتوشكي وشرق العوينات، بالإضافة إلى إمكانية غربلة تقاوي الشركات الخاصة بهذه المحافظات مما يسهم في تنمية الزراعة بها.

وأشار إلى أنه تم شراء عدد خمس سيارات نقل حمولة 25 طن للإدارة لاستخدامها في نقل التقاوي بين المحافظات ومحطات الغربلة مما أدي إلى توفير حوالي 60% من تكاليف النقل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والهيئة الزراعية المصرية، ومعهد بحوث البساتين لاستيراد تقاوي الخضر من الخارج لتخفيض تكاليف أسعار هجن الخضر مما يؤدي إلى تخفيض أسعارها للمزارعين.

ولفت الوزير إلى أنه تم الاستفادة المثلي من ثلاجة حفظ التقاوي بمحطة إعداد التقاوي بقويسنا بعمل الصيانة الأولى منذ إنشاءها وللاستفادة منها في حفظ التقاوي الخاصة بالإدارة وإمكانية تخزين تقاوي الشركات الخاصة، وتنفيذ الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين وإعداد الكوادر المتخصصة في جميع المجالات وإعداد قيادات الصف الثاني، وتحديث خمس خطوط إعداد تقاوي بالمحطات.

ولفت «أبوستيت» إلى دراسة إنشاء باركود لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوي بداء من استلام الخام وحتى نهاية توزيع التقاوي، مع إعداد وتوفير تقاوي لموسمي الزراعة خلال العام للمحاصيل الشتوية (القمح الفول البلدي، الشعير، البرسيم، البصل، البسلة، الفاصوليا) والمحاصيل الصيفية (القطن، الأرز الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الفول الصويا، السمسم)، وزراعة التقاوي للإكثار في حقول المزارعين وبعض الجهات التابعة للوزارة والتي يتم التعاقد عليها للإنتاج التقاوي (الخام) لمحاصيل (القمح- الشعير- الفول البلدي- البرسيم- البصل).