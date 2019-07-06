شكرا لقرائتكم خبر عن في عيدها القومي.. 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تدخل الخدمة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، إنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والموافق السادس من يوليو ومرور 1050 عاما على إنشاءها، وفي سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها، سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات من إجمالي 121 أوتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول في الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.

وأكد «عبدالعال» أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

10 أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تدخل الخدمة بالقاهرة