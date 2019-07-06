شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية خلال لقائه سفير أستراليا: هناك فرص واعدة للاستثمار بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليص زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بالسفير الأسترالي بالقاهرة جلين مايلز، بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الاسترالية إلى مصر.

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وقال «معيط» إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر؛ خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات، لافتًا إلى تحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات؛ بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم وقد اتضح ذلك في زيادة الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم في توفير رعاية صحية متميزة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذي تم إطلاقه مؤخرًا ببورسعيد، وكذلك لضمان تطوير النظام التعليمى؛ من أجل تنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أشاد السفير الأسترالي بالقاهرة، بالموازنة المصرية، وما حققته من مؤشرات إيجابية، خاصة أنها تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتراعى الفئات الأولى بالرعاية عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.