شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. البابا يُسيّم 23 كاهناً لمصر وبلاد المهجر بوادى النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، ٢٣ كاهنًا جديدًا، للخدمة بكنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، منهم عشرة لكنائس القاهرة، واثنين للإسكندرية، ومثلهم للكرازة بأفريقيا، وخمسة لإسنا، وثلاثة لأستراليا وكاهن واحد كندا ببلاد المهجر.

وترأس البابا صلاة القداس الآلهى بمقر ديرالقديس الأنبا بيشوي، في وادي النطرون بمشاركة الرهبان أعقبه طقس الرسامة.

والكهنة الجدد هم: «القس بولا على مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس، والقديس الأنبا موسى بالعجمي الكيلو ٢٦ بالإسكندرية، والقس دانيال كاهن عام بالإسكندرية، والقس داود على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب، والقس يوحنا على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب، والقس مينا على مذبح كنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا بيشوي بالعباسية، والقس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء، والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة، والقس إرميا على مذبح كنيسة القديسة مريم العذراء، والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا، والقس مرقس كنيسة السيدة العذراء، والشهيد أبي سيفين بالهجانة، والقس أبرآم على مذبح كنيسة السيدة العذراء، والقديس أثناسيوس الرسولي بالنعام عين شمس الشرقية، والقس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء، والشهيد مارجرجس والقديس سمعان الخراز بمنطقة الهايك ستيب، والقس أثناسيوس كاهن عام والقس يسطس كاهن عام بالقاهرة، والقس يونان كاهن على مذابح قرى إسنا، والقس ميخائيل على مذابح قرى إسنا، والقس إبراهيم على مذابح مدينة إسنا، والقس فيلوباتير على مذابح مدينة إسنا، والقس إنجيلوس على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمه بإسنا، والقس ابراهيم كاهن عام للكرازة في أفريقيا، والقس يوسف كاهن عام للكرازة في أفريقيا، والقس رافائيل على مذبح كنيسة سان جورج وسان رويس تورنتو كندا، والقس بيشوي على مذبح كنيسة سانت ماري بأستراليا، والقس إيزاك على مذبح كنيسة سانت مينا وسانت مارينا ملبورن أستراليا، والقس جورج كاهن عام للخدمة بجزر فيجي بإيبارشية ملبورن، أستراليا».