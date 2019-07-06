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شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح مكتبًا جديدًا للتوثيق بـ«مدينتي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، السبت، مساعده لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، في افتتاح مكتب جديد للتوثيق بـ«مدينتي»، وهو مكتب توثيق جديد بالكامل سواء من الناحية الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة.
ويقع المكتب على مساحة 200 متر مربع، ويعمل بنظام الشباك الواحد الذي يفي بجميع طلبات المواطنين المترددين ويقدم الخدمات المختلفة لهم في أقصى سرعة ممكنة وبأقل مجهود، كما يساهم بشكل فعال في تخفيف عبء العمل عن كاهل العاملين باختصار دورة العمل وإجراءاتها اليومية.
وقد تم تزويد المكتب بنظامي البصمة الإليكترونية والنداء الآلي، وذلك لدعم إنجاز مهمة الشباك الواحد، وكذلك إمداد المكتب بمختلف الأجهزة التقنية والفنية والتجهيزات اللازمة، مع توفير وسائل الانتقال اللازمة لانتقال العاملين بالمكتب.
يأتى هذا الافتتاح في إطار سعى وزارة العدل لتوفير خدمات الشهر والتوثيق لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مستعينة على ذلك بميكنة كل الاجراءات والخدمات المقدمة بالمكاتب، الأمر الذي يساهم في التيسير على المواطنين وتأمين معاملتهم.
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