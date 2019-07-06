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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد موقف سيارات بنها لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، السبت، موقف سيارات بنها العمومي لمتابعة ضبط تعريفة الركوب، بعد زيادة سعر الوقود، حيث استمع إلى مشاكل السائقين والمواطنين.
وأمر عبدالحليم السائقين بعدم رفع الأجرة على المواطن ومراعاة ظروف الناس، كما طالب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين.
وأعطى المحافظ تعليماته لمدير إدارة المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وطالب من مدير مشروع المواقف عمل بانرات على المواقف، موضح فيها التعريفة الجديدة حتى يكون المواطن على دراية بها، كما طالب أيضا بعمل بادج على السيارة موضح فيه أيضا خط السير وسعر الأجرة، بالإضافة إلى بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.ِ
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