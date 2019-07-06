شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، دعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية. جاء ذلك في خبر عاجل نشرته فضائية «إكسترا نيوز».

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