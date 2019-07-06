شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية العاصمة» تشكل غرفة عمليات لمتابعة السوق بعد زيادة أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، غرفة عمليات لمتابعة الحركة التجارية بالسوق بعد رفع سعر المواد البترولية ّخاصة من الشعب التجارية التي تمثل السلع الأساسية سريعة الاستهلاكّ.

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وقال «العربي» إن غرفة العمليات تستهدف متابعة حركة السلع من أماكن إنتاجها إلى منافذ البيع، مستبعدا وجود زيادة في الأسعار في ظل زيادة المعروض بالسوق وتراجع الحركة التجارية على الأقل في الفترة الحالية حسب تقارير الشعب النوعية بالغرفة.

وأشاد بدور أجهزة الدولة وانتشارها في الشوارع لضبط الحركة المجتمعية من خلال تكثيف التواجد الرقابي بالشارع في أول يوم رفع لأسعار المواد البترولية تحسبا لظهور أي فئة تستفيد من هذا بشكل يؤثر سلبيا على الشارع المجتمعي، و«هذا ما نقوم به نحن أيضا لمساند بلدنا في تنفيذ خططها التنموية في ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة».

ولفت «العربي» إلى أن «زيادة سعر المواد البترولية يأتي ضمن خطة الدولة التنموية واتخاذ بعض إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتضمنها هذه الخطة ولذلك لابد من مساندتها لأن هذا في النهاية يصب في مصلحة بلدنا الحبيبة»، كاشفا أن السوق التجاري يشهد حالة استقرار وثبات في الأسعار نتيجة توافر المعروض من السلع في معظم القطاعات.