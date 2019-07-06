شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن إنجازات هيئة الثروة السمكية خلال عام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، يتضمن إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، والتحديات التي تواجه النهوض بالثروة السمكية.

وقال «أبوستيت» إن الهيئة انتهت من تحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، وأيضاً تنفيذ رفع مساحي وتحديد الأماكن التي يمكن استغلالها على ساحل البحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي، موضحا أنه في مجال تنمية وتطوير بحيرة البرلس فقد تم الانتهاء من حملة الإزالات المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على المسطح المائي بإزالة 480 حالة تعدي بمساحة تقدر بـ1616 فدانا، تعميق وتطهير بوغاز البرلس وعمل تدبيشة لجوانبه وتنفيذ عدد 3 قنوات شعاعية من مجرى البوغاز الرئيسي حتى عرض البحيرة بأطوال تتراوح من ١كم إلى ١ ونصف كم، حيث تم الانتهاء من إنشاء الحزام الآمن لبحيرة البرلس لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث.

وأوضح الوزير أنه تم تنمية وتطوير منطقة البركة الغربية ببحيرة البرلس، حيث تم تطهير وكشف المسطح المائى من النباتات المائية وورد النيل وضم مساحتها للمسطح المائي الصالح للصيد الحر بمساحة تقدر بـ١٢٩٠٠٠٠ متر مسطح، وتطوير وتكريك القطاع الأول بمساحة ١٨٠٨ فدان وإزالة النموات النباتية بالمرحلة الثانية بمساحة ١٣٥٠ فدانا.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس في بحيرة قارون يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100م وعرض 40 م وعمق 4 م بإجمالي أعمال حفر قدرت 16000 م3 وتنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الآمن بداية من مصرف البطس في اتجاه الجزء البحرى بعرض 30 م سطحي و14 م قاعي وعمق 3.5 م بقطاع 77 م2 وبطول 3.5 كم بإجمالي أعمال حفر 336000 م3، وتنفيذ نموذج لفلتر ميكانيكي للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة.

وأضاف الوزير أنه تم تركيب عدد 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، حيث تم وضع عدد 2 بدالة قبل الفلتر وعدد 2 بدالة بعد الفلتر الميكانيكي وتنفيذ حوض تهدئة وترسيب للمرحلة الثانية بطول 150 م وبعرض 30 م وعمق 2 م لاستقبال المياه الواردة من مصرف البطس وترسيب المواد العضوية العالقة بها، فضلا عن تأهيل وتشغيل محطة تحضين أبوشنب بمحافظة الفيوم لتحضين زريعة الأسماك بها لتنمية بحيرة قارون ووادي الريان بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكي، واستغلال جزء من مساحة المحطة في الاستزراع السمكي لإنتاج 35 طنا من أسماك البلطي، حيث تم الاتفاق مع محافظ الفيوم على تسليم الإنتاج إلى المحافظة لبيعها بالمنافذ الخاصة بها إلى المواطنين.

وشدد على أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائي من التعديات والحد من التلوث وتطهير بوغاز اشتوم الجميل الجديد وعمل قنوات شعاعية بين بوغازى الجميل بطول ٣ كم وعرض ١٠٠ متر بعمق ٣.٢ متر، وتم تطوير قطاعي بور سعيد والدقهلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تنمية مسطح تقدر بـ 2.6مليون متر.

ولفت «أبوستيت» إلى أنه تم إزالة تعديات بحيرة المنزلة بقطاع دمياط، حيث تم إزالة 238 على مساحة 3350 فدانا، وعمل قناة شعاعية عند كوبري البغدادي طول 3 كم بعرض 80 م بعمق 3.30 م، وتنفيذ عملية تطهير (بإجمالي اطوال قدرها 31كم) بمنطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط، وإزالة النموات النباتية بقطاعى البحيرة (الجمالية – المطرية) بمساحة 8.14 مليون متر، فضلا عن إزالة النموات النباتية بقطاعى بورسعيد ودمياط بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وذكر أنه تم تنفيذ أعمال تكريك القنوات الشعاعية داخل بحيرة المنزلة، واستكمال أعمال تطوير منطقة الجمالية وضم 4000 م كمسطح مائى للصيد الحر، وتطوير منطقه النسايمه والجماليه (مرحلة ثالثه) وضم مساحة 50 ألف متر للصيد الحر، واستكمال اعمال تطوير مساحة 700 ألف متر بمنطقة دشدة بقطاع النسايمة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء فتحة قناة البط، حيث تم عمل مجرى مائي من نهاية نهر النيل على فرع دمياط وذلك لتحسين خواص المياه بالبحيرة ولمكافحة التلوث.

وفيما يتعلق ببحيرة إدكو، أكد «أبوستيت» أنه تم تنفيذ أعمال إزالة نموات نباتية وأعمال فتح ممرات مائية، وعمل تنمية وتطوير في باب العرب وباب عبدالكريم بمساحة 215 ألف م2، وإنشاء ممرات مائية بطول 430 م للحد من ظاهرة انحسار المياه عن حوض الـ 2000 في بحيرة مريوط بمحافظة الأسكندرية، وتطوير مساحة 235 ألف متر مسطح بحوض الـ 6000 فدان وحوض الـ 5000 فدان.

وحول تنمية بحيرة ناصر في محافظة أسوان، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ فترة الراحة البيولوجية وذلك للمحافظة على المخزون السمكي وزيادة حجم الاسماك ولإتاحة الفرصة لتفريخ الأسماك ومنع صيد الزريعة، ومن ثم زيادة المخزون السمكي بالبحيرة مما ترتب عليه زيادة إنتاج البحيرة بمقدار 30% عن العام السابق وإعادة تأهيل وتشغيل مفرخات أسوان (جرف حسين- صحاري) وذلك لإنتاج زريعة لتنمية المسطح المائي للبحيرة.

ولفت «أبوستيت» إلى أنه في مجال تطوير المزارع السمكية الحكومية، فقد تم تأجير مساحة 904 فدان من مزرعة الزاوية السمكية وتطوير المساحة المتبقية وقدرها 210 فدان لرفع متوسط الإنتاجية إلى 4 طن/فدان بدلاً من 1 طن لتحقيق أقصي استفادة من المزرعة، وتقسيم بعض أحواض مزرعة المنزلة السمكية لأحواض صغيرة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، وإنتاج ما يزيد عن 2500 طن من أسماك العائلة البورية والبلطي والمبروك والقراميط.

وشدد الوزير على أنه تم تنفيذ برامج لتطوير المفرخات من خلال تنفيذ مشروع استزراع أسماك المبروك العادى في حقول الأرز، حيث تم استزراع مساحة 267 ألف فدان بواقع 400 وحدة زريعة للفدان وذلك في إطار الاستزراع التكاملي، وتنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل بأسماك البلطى والمبروك بأنواعة (عادى – فضى – حشائش) لزيادة المخزون السمكى والمقاومة البيولوجية وتطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش، مضيفا أنه تم إنتاج ما يقرب من 180 مليون وحدة زريعة لاستغلالها في تنمية البحيرات والمسطحات المائية وأيضاً إمداد المزارع السمكية باحتياجاتها، واستغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة (بلطي – عائلة بورية – مبروك) بمعدل 120 طن، وتصدير بعض أنواع الزريعة (بلطي – عائلة بورية – مبروك) لدول الأردن والكويت.

وفيما يتعلق بالمزارع الأهلية، أكد أنه تم تحصيل مبلغ قدره 71.5 مليون جنيه من إيجارات المزارع السمكية من ضمنها حوالي 50 مليون جنيه مديونيات قديمة من مستحقات الدولة، وإلغاء مبلغ رسم الصادر الذي كان يتم تطبيقه على تصدير الأسماك وخاصة أسماك البلطي، واستكمال تكويد المزارع على مستوي الجمهوري لضمان الممارسات السليمة للاستزراع السمكي، مشيرا إلى تحويل بعض مساحات المزارع السمكية من النظام التقليدي (المفتوح) إلى النظم شبه المكثف، مع وضع خطة لتنفيذ تكرار هندسي موحد لمباني الإعاشة والمخازن ووحدات التبريد والتجميد، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتطوير الموانئ ومراسي الصيد، فإنه يجري حاليا تطوير ميناء الطور بمحافظة جنوب سيناء عن طريق هيئة موانيء البحر الأحمر، لزيادة الإنتاج السمكي وتنفيذ ضوابط الصيد في هذه المناطق.

وقال إنه فيما يتعلق بالاتفاقيات والتعاون الدولي، فقد تم إرسال خبراء في الاستزراع السمكي لتدريب كوادر دولة زامبيا على أحدث النظم والأساليب المتبعة في مجال الاستزراع السمكي، وإرسال متخصصين إلى دولة تونس للاطلاع التجربة التونسية في مجال الأقفاص السمكية العائمة في البحر المتوسط واستقبال خبراء تونسيين في مجال موانئ الصيد وذلك لنقل الخبرات بين مصر وتونس في كافة المجالات تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وكشف «أبوستيت» عن الاجتماع مع مسئولي البنوك المصرية لدراسة منح قروض مخفضة لتطوير المزارع السمكية الخاصة ورفع كفاءتها الإنتاجية، والتشاور مع البنك الدولي لتقديم دورات متخصصة لرفع كفاءة العاملين بقطاع المصايد والصيادين، مشيرا إلى تنفيذ جولة تفقدية مع البنك الافريقي بمزرعة برسيق ومفرخ الكيلو 21 وميناء الصيد بالمعدية للتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية، وإعداد صيغة نهائية لمذكرة تفاهم مع دولة اندونيسيا في قطاع الأسماك.

وفيما يتعلق بحصة مصر من أسماك التونة، أوضح الوزير أن مصر تتواجد عالميا ضمن كافة المنظمات العالمية وارتفعت حصة مصر من صيد أسماك التونة إلى 300 طن بعد أن كانت 95 طنا، مشيرا إلى إنتاج زريعة الأسماك البحرية تم إنتاج 5 ملايين وحدة زريعة وقاروص من المفرخ البحري الكيلو 21 بالإسكندرية وتم تسليم كمية 700 ألف وحدة زريعة قاروص لمزارع القوات المسلحة وكذا البيع للمزارع الخاصة، موضحا أنه تم إنتاج زريعة أسماك بحرية مثل الدنيس والقاروص للاستزراع السمكي البحري لتعويض النقص من المصيد البحري وتشتمل تلك المرحلة على مفرخ بحري على مساحة 8 فدان ومصنع أعلاف على مساحة 2 فدان ومصنع للثلج على 1 فدان وقاعات تدريب ومعامل تحاليل على 0.5 فدان وصالة تصدير على 1 فدان، ضمن مشروع مبادلة الديون المصرية الايطالية – المفرخ البحري الكيلو 21 غرب الإسكندرية.