شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تنفى سحبها الأراضى المخصصة للشركات العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضى المخصصة للشركات العقارية، مما تسبب فى هروب المستثمرين، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضى المخصصة للشركات العقارية، مُوضحةً أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين فى جدوى المشروعات القومية الكبرى.

وأكدت الشركة أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمرى العاصمة الإدارية، مُشددةً على أنه لا يوجد أى عقبات أمام المستثمرين فى شراء الأراضى والانتهاء من إجراءات التراخيص، كما أشارت الشركة أيضًا إلى حرص أكثر من 100 مطور عقارى على تنفيذ مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، والتزامهم بالخطة الزمنية التى حددتها الشركة، وأن معدلات الأداء تسير بشكل جيد، مُوضحةً أنه يتم إصدار تقارير هندسية كل 3 أشهر توضح تطور الأعمال الإنشائية، ويتم مطابقة التقرير مع الواقع من خلال الزيارات الميدانية.