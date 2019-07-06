التموين: حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب فى الأسعار.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن مصلحة الدمغة والموازين، تتابع أعيرة عدادات طلمبات المحطات فى مختلف المناطق أول بأول وتحرير محاضر للمخالفين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش للرغيف.

كما يتم تذليل أى عقبات تواجه منظومة إنتاج الخبز لتوفيره للمواطنين طوال الوقت، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، حيث تتحمل الوزارة فارق تكلفة النقل حرصًا على المواطن، خاصة محدودى الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.