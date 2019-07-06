شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا محكمة النقض والنيابة الإدارية يؤديان اليمين الدستورية أمام السيسى(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، وبذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. Advertisements كما أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشارة أماني محمد بدر الرفاعي . فيما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، لكل من المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الرفاعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا محكمة النقض والنيابة الإدارية يؤديان اليمين الدستورية أمام السيسى(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.