شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، وذلك فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية والمقامة على ستاد القاهرة، وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام.

أكدت وزارة الإسكان، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، قريبا وبلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ تنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر أغسطس المقبل.





كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، عن قيام جميع المحافظات بتفعيل أرقام خطوط ساخنة وكتابتها على الـ "بانرات" الخاصة بالتعريفة الجديدة لأجرة الركوب الخاصة بالسرفيس سواء بالخطوط الداخلية أو الخارجية لكل محافظة.

باشر المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، مهام عمله كرئيس لمحكمة النقض، من مكتبه بدار القضاء العالى.





نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتولى لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية التى كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما ستم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، أن جميع المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة لأسعار الركوب الخاصة بالسرفيس فى الخطوط الداخلية والخارجية بكل محافظة.

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انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح قرابة 90% من العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة والتى انتهى الطلاب منها يوم الأربعاء الماضى 3 يوليو.

واصلت شرطة مكافحة التهرب الضريبى حملاتها الأمنية، ونجحت فى ضبط 1143 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 198 حالة ضرائب عامة، وكشف 125 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و70 قضية فى مجال الجمارك، و14 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و207 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و169 حالة تحرى مدين ولجان فحص.





حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية تشهدها كافة الأنحاء بالبلاد ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الجو، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

نجح قطاع الأحوال المدنية في إصدار 645935 بطاقة رقم قومى، وإصدار "1902008 ميلاد – 104842 وفاة – 82173 قيد عائلى".





شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية تابعة لشركات خاصة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مالكة شركة بالإسكندرية قامت بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.