شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الثانى للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، ترأس وزير الخارجية السيد "سامح شكري"، أمس الجمعة فعّاليات اليوم الثانى لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومى 4 و 5 يوليو الجارى بنيامى عاصمة النيجر، والتى يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقى، أبرزها بحث تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية، لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الأفريقية السابقة بشأن دعم مرشحى القارة للمناصب الدولية، فضلاً عن التقرير المرحلى للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقى، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بأجندة التنمية 2063. كما تناول الاجتماع تقرير ممثل الاتحاد الأفريقى رفيع المستوى المعنى بتمويل الاتحاد الأفريقى وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.

كما شهدت الاجتماعات التحضير للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها يوم 7 يوليو 2019 لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاجتماع الأول التنسيقى بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المقرر عقده يوم 8 يوليو 2019.

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واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى مناقشة المجلس التنفيذى تقرير حول منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA، موضحاً أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمثل أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهمية المنطقة كعلامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى فى القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم من حيث الحجم.