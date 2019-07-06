شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: خطوط ساخنة على "بانرات" التعريفة الجديدة لتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، عن قيام جميع المحافظات بتفعيل أرقام خطوط ساخنة وكتابتها على الـ "بانرات" الخاصة بالتعريفة الجديدة لأجرة الركوب الخاصة بالسرفيس سواء بالخطوط الداخلية أو الخارجية لكل محافظة.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فى كل محافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين حول استغلال السائقين لرفع سعر تعريفة الركوب وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها فى كل محافظة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه كان قد تم توجيه المحافظين بتحديد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة فى المنتجات البترولية، على ألا تتخطى الزيادة فى التعريفة الجديدة نسبة 15%، مشيرًا إلى أنه تم تركيب "بانرات" فى المواقف وعلى السيارات بالتعريفة الجديدة لمنع التلاعب فى الأسعار.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.