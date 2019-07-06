شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين التموين وقطاع الأعمال للاستفادة من أصول شركات "الصناعات الغذائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، فى مجال التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وذكر بيان لوزارة التموين اليوم، أن البروتوكول يأتى فى الوقت الذى أكدت فيه الوزارة أهمية تعزيز الاستفادة من أصول الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتطوير خطوط إنتاج الشركات، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لبعض الشركات المنتجة.

وأكدت الوزارة أن التطوير يهدف إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربى والدولى وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.