شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 30 ألفا و200 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم السبت، هو 30 ألفا و200 ميجاوات، فيما بلغ أقصى حمل للشبكة أمس الجمعة 28 ألف و100 ميجاوات.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى اليوم السبت، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و765 ميجاوات.

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وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.



