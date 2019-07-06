شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "العدل" تفتح مكتبا جديدا للتوثيق يعمل بنظام الشباك الواحد بمدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، صباح اليوم السبت، مساعده لشئون الشهر العقارى والتوثيق، فى افتتاح مكتب جديد للتوثيق بمدينتى، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات.

يعد مكتب توثيق مدينتى من المكاتب الجديدة بالكامل، سواء من الناحية الإنشائية أو التقنية، أو من حيث الخدمات المقدمة، ويقع على مساحة 200 متر مربع، ويعمل بنظام الشباك الواحد الذى يفى بكافة طلبات المواطنين المترددين، ويقدم الخدمات المختلفة لهم فى أقصى سرعة ممكنة وبأقل مجهود.

كما يساهم بشكل فعال فى تخفيف عبء العمل عن كاهل العاملين باختصار دورة العمل وإجراءاتها اليومية .

كما تم تزويد المكتب بنظامي البصمة الإليكترونية والنداء الآلى، وذلك لدعم إنجاز مهمة الشباك الواحد، كذلك إمداد المكتب بكافة الأجهزة التقنية والفنية والتجهيزات اللازمة، مع توفير وسائل الانتقال اللازمة لانتقال العاملين بالمكتب.

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يأتى هذا الافتتاح فى إطار سعى وزارة العدل، لتوفير خدمات الشهر والتوثيق لكافة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية مستعينة على ذلك بميكنة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة بالمكاتب، الأمر الذى يساهم فى التيسير على المواطنين وتأمين معاملتهم.



لحظة افتتاح مكتب التوثيق لحظة افتتاح مكتب التوثيق

جانب من افتتاح مكتب التوثيق جانب من افتتاح مكتب التوثيق

مكتب التوثيق عقب افتتاحه مكتب التوثيق عقب افتتاحه

افتتاح مكتب التوثيق